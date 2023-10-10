بالفيديو.. مظاهرات في عدة دول اسلامية ودولية تأييدا لطوفان الاقصى

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توالت ردود الفعل المؤيدة لعملية طوفان الاقصى والمتضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة

عربيا وفي العالم الإسلامي؛ نظمت في مختلف المناطق اللبنانية وقفات تضامنية، واحتفالاً بعملية طوفان الأقصى، والانتصارات التي حققتها حتى الآن. كما نظم حزب الله وقفة تضامنية ونصرة للاقصى في بعلبك

واعتبرت الهيئة النسائية الثقافية بمحافظة تعز وسط اليمن ان عملية طوفان الأقصى نقطة تحول في مسار المقاومة الفلسطينية وانها رسمت ملامح خارطة جديدة للمنطقة ستكون خالية من التواجد الاسرائيلي.

كما أوعزت وزارة التربية والتعليم التونسية برفع العلمين الفلسطيني والتونسي خلال تحية الصباح اليومية في المدارس والمؤسسات التربوية

ودعا مؤيدون للمقاومة من أمام السفارة الفلسطينية، في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الى تكثيف التحركات الداعمة للفلسطينين، في معركتهم التحررية بمواجهة العدو الاسرائيلي. كما خرج طلاب جامعة نواكشوط في مسيرة جابت كليات الجامعة.

من جهته انتقدَ وزيرُ الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لا مبالاةَ الغرب إزاءَ جرائم الاحتلال. وفي اتصالٍ هاتفي مع وزيرِ خارجيةِ الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، قال عبداللهيان إنّ ردَ فعلِ المقاومة هو جزءٌ من الرد على جرائمِ الكيانِ الإسرائيلي،

وشارك آلاف الأتراك في إسطنبول، في مسيرة دعم لقطاع غزة اطلقوا خلالها شعارات تضامنية مع الأقصى والمقاومة وضد ارهاب الاحتلال المتواصل

وفي مدينة كراتشي جنوب باكستان عبر المشاركون عن احقية الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه. مطالبين دول العالم الاسلامي والمجتمع الدولي بالوقوف بوجه العدو الصهيوني ومحاسبته على كل الجرائم التي يرتكبها.

بدوره اتّهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو سلطات الكيان الاسرائيلي بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الفلسطينيين واعتبر أنّ الفلسطينيين يتعرّضون لنظام فصل عنصري جديد. واشار مادورو إلى البيان الذي اصدره الأمين العام للأمم المتحدة والذي يحذر من الإبادة الجماعية التي بدأت ضدّ الشعب الفلسطيني.

وتظاهر مئات المناصرين لفلسطين المحتلة أمام مقرر سفارة كيان الإحتلال الإسرائيلي، وسط العاصمة البريطانية لندن، مطالبين بإنهاء القمع الإسرائيلي

كذلك في مانهاتن ومدريد حمل ردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ورفضاً للدعم الذي تعهدتْ الولاياتُ المتحدة بتقديمهِ للكيان الإسرائيلي.

وفي كندا شهدتْ عدة مدن بينَها تورونتو تظاهراتٍ مؤيدةً بدعوةٍ من مجموعةِ حركةِ الشبابِ الفلسطيني، منددين بالجرائم الإسرائيلية بحقِ الشعبِ الفلسطيني.