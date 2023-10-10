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مع من وقف الزعيم الشيشاني..كيان الاحتلال او فلسطين المقاومة؟

مع من وقف الزعيم الشيشاني..كيان الاحتلال او فلسطين المقاومة؟
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٠ بتوقيت غرينتش

وجه الزعيم الشيشاني، رمضان قاديروف، في تصريح غير مسبوق، نداء إلى المجتمع الدولي داعيًا إياه لاتخاذ قرار سريع وعاجل وموحد حول الأوضاع المتفجرة في فلسطين.

العالم- فلسطين

وقال قاديروف عبر قناته على التيليغرام: "أناشد المجتمع الدولي أن يتخذ موقفا موحدا وعادلا بشأن الأوضاع في فلسطين، وأدعو للتحالف بين الدول الإسلامية وأوروبا والغرب لوقف هذا النزاع".

وأكد على أهمية تحالف الدول الإسلامية وتكاتفها مع القوى الغربية لضمان وقف العدوان وحماية المدنيين.

وكان قاديروف قد زار الكيان الإسرائيلي سابقا، حيث شهد محاولات للتحريض والاستفزاز ضد وفده.

وفي هذا السياق قال: "شهدت شخصيًا محاولات الاستفزاز في إسرائيل، وأدعو لوقف الحرب وكل أشكال التصعيد".

وأبرز تأكيده على استعداد قواته للتدخل كقوات حفظ للسلام إذا تطلب الأمر.

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