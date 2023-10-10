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استشهاد شاب فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال شمال الخليل

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا برصاص الاحتلال شمال الخليل
الثلاثاء ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

استشهد الشاب أحمد أشرف خلف عوض (20 عاما)،اليوم الثلاثاء، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الصهيوني في رأسه، في بلدة بيت أمر شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وشيعت جماهير أهالي الخليل، جثمانه الذي ارتقى خلال المواجهات التي اندلعت عقب تشييع الشهيد منتصر الزعاقيق، في بلدة بيت أمر.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الأهلي، وصولا إلى مسقط رأس الشهيد في بلدة بيت أمر، حيث اضطر المشيعون لسلوك طرق عدة، في ظل مواصلة الاحتلال تشديد حصاره على البلدة وإغلاقها.

وألقت عائلة الشهيد نظرة الوداع على جثمان ابنها، ومن ثم أدى المشيعون الصلاة عليه، قبل مواراته الثرى في مقبرة البلدة.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في محيط المقبرة ومدخل البلدة، واعتلت أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية.

وقال الناشط ضد الاستيطان يوسف أبو ماريا، إن مخابرات الاحتلال اتصلت على إمام المسجد، وآخر من كبار عائلة عوض وكذلك بعدد من الأهالي، وهددتهم بقتل أبنائهم، وتوعدتهم بمزيد من القتل، وأن مواكب التشييع في بيت أمر لن تتوقف.

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