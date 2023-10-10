فنانون عرب دعموا 'طوفان الاقصى' وتضامنوا مع فلسطين..تعرف عليهم

العالم- فلسطين المحتلة

وكتب الممثل المصري كريم عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" تدوينة كتب فيها، "ربنا يحفظ أهلنا في فلسطين، ربنا معاكم يا أبطال".

كما تفاعل المغني اللبناني راغب علامة مع الحدث، ووجّه تحيته للشعب الفلسطيني وكتب عبر حسابه على موقع "إكس"، "ألف تحية لأبطال فلسطين الصامدة.. فلسطين تبقى لشعبها المظلوم والبطل.. لا للاحتلال الظالم".

الفنانة السورية سلاف فواخرجي، نشرت بدورها صورة عبر حسابها على إنستغرام وعلّقت، "صباح فلسطين الحلم واليقين".

وعبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، دعا الفنان نبيل الحلفاوي للمقاومة الفلسطينية وكتب، "طوفان الأقصي، اللهم انصر الحق وأهل الحق. أيا كانت نتيجة المعركة، وأيا كانت توابعها ومهما كان عنف رد الفعل الإسرائيلي، فهي تأكيد وتذكير بأنه لا أمان إلا بإيقاف التوسع الاستيطاني، واغتصاب الأراضي والحقوق، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".

ومن خلال مرئية نشرها الفنان الأردني منذر ريحانة على حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وجّه التحية للمقاومة الفلسطينية وقال، إن "الفرحة أصبحت فرحتين".

الفنان الأردني منذر ريحانة

وعبر حسابه على فيسبوك، تفاعل -أيضا- الفنان المصري محمد محسن، مع "طوفان الأقصى" وكتب، "أيام مفترجة قلوبنا مع أهلنا وأحبابنا في فلسطين الحبيبة". كما عبر الفنان محمد حماقي عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني ضد هجمات العدو الإسرائيلي، مؤكدات على دعمه لهم داعيا الله أن ينصرهم.

ونشر محمد حماقي عبر حسابه على انستغرام صورة للعلم الفلسطيني وكتب: ربنا يكون في عون اخواتنا وأهلنا في فلسطين ندعمهم قلبا وقالبا بكل اللي نقدر عليه، وبندعي ربنا ينصرهم ويلطف بيهم.

وكان محمد الضيف، القائد العام لكتائب عز الدين القسام، الجناح المسلحة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، قد أعلن -اليوم السبت- عن بدء عملية عسكرية ضد إسرائيل، باسم "طوفان الأقصى".

وكشف في رسالة صوتية بُثت عبر فضائية الأقصى -التابعة لحركة حماس-، بأن الضربة الأولى لطوفان الأقصى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو، حيث أُطلق 5 آلاف صاورخ وقذيفة، في الدقائق العشرين الأولى من العملية.