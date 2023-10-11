أمير عبد اللهيان: عملية طوفان الأقصى قرار المقاومة مئة بالمئة

العالم - ايران

وهنا حسين أمير عبد اللهيان أمس الثلاثاء، في اجتماع مع كبار مدراء رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية والمستشارين الثقافيين للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدول المجاورة، بانتصارات المقاومة في فلسطين وأضاف: نأمل في الساعات والأيام القادمة ان نسمع اخبارا سارة اكثر واكثر املا في فلسطين ومقاومة الشعب الفلسطيني المظلوم والصامد.

وخاطب أمير عبداللهيان المستشارين الثقافيين بالقول : أنتم المستشارون الثقافيون حاملو راية جهاد البيان في الساحة العالمية. وحتى نحن في مجال الدبلوماسية السياسية نتخلف عنكم في هذا الأمر ونعتقد أن الاصل يكمن في الثقافة.

واشارت وكالة أنباء فارس أن وزيرالخارجية اعتبر مقولة الأمن والثقافة والسياسة والاقتصاد بانها مفاهيم مهمة وهامة ومتلازمة وقال: هذه المفاهيم لا يمكن فصلها، وأن الارضية الرئيسية للسياسة والاقتصاد والأمن تعود الى الثقافة.