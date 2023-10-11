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بالفيديو.. زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب غرب أفغانستان

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، صباح اليوم (الأربعاء)، غرب أفغانستان، حيث أوقع زلزال بنفس القوة الأسبوع الماضي أكثر من ألفي قتيل، بحسب ما أعلن المركز الأميركي لرصد الزلازل.

العالم - أفغانستان

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إنّ «الزلزال وقع قرابة الساعة 05:10 (00:40 بتوقيت غرينتش) على عمق ضحل»، مشيرة إلى أنّ مركزه يبعد حوالي 29 كيلومتراً شمال مدينة هرات.

ولم ترد في الحال تقارير عن وقوع ضحايا جدد من جراء هذا الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة هرات التي يسكنها أكثر من نصف مليون شخص.

وبحسب وسائل إعلام محلية فإنّ العديد من سكّان هرات يمضون لياليهم في خيام بالهواء الطلق منذ وقع الزلزال المدمّر السبت والذي أعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية.

وتضاربت حصيلة ضحايا الزلزال الذي وقع السبت لكنّ وزارة الكوارث أكّدت مقتل 2053 شخصاً من جرائه.

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