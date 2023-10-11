العراق يعلن وصول عملية ضبط الحدود مع سوريا الى مراحلها النهائية

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وأوضح الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح صحفي، أن “قيادة العمليات تؤكد على ضبط الحدود من خلال تعزيز قوات الحدود وكذلك تجهيزها بإمكانيات ومعدات وقدرات تمكنها من الضبط والسيطرة على الحدود".

وأضاف "وصلنا إلى المراحل النهائية في عمليات السيطرة وضبط الحدود مع سوريا، وهناك عمل كبير باتجاه حدودنا مع تركيا، وهذا ما أكد عليه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تعزيز قوات حرس الحدود في المنطقة الأولى وبناء أبراج مراقبة" مشيراً إلى "أننا بدأنا في إنشاء وتعزيز قوات الحدود، وبحسب إحصائية وزارة الداخلية وصل العدد إلى 6 آلاف من حرس الحدود في تلك المنطقة".

وأشار إلى أن "هناك عملاً كبيراً باتجاه الحدود العراقية الإيرانية من خلال بناء سدة هور الحويزة التي ستمنع عمليات التهريب وستضبط الحدود، بالإضافة إلى عمل آخر باتجاه تعزيز حرس الحدود بقطعات وإمكانيات عالية جداً".

واشارت وكالة الفرات نيوز ان الخبير العسكري اللواء ماجد القيسي قال في تصريح صحفي إن “هناك خطة لبناء سياج أمني على الحدود بدءاً من شمال القائم إلى تل الصوف وهي مراقبة بشكل مكثف جدا”، مشيراً إلى أن “هناك ثلاثة خطوط لحماية الحدود مع سوريا لمنع تسلل داعش لذلك ركز العراق على هذه المناطق".

وأضاف أن “لدى العراق كل الإمكانات اللازمة لحماية الحدود عبر قدرات كبيرة ونقاط حدودية تمسك الأرض مع الأردن والحدود الجبلية من ناحية الشمال الشرقي، لذلك عزز العراق إمكاناته القتالية والتقنية لحراسة الحدود في تلك المناطق وعلى عموم حدود العراق".