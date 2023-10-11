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العراق وروسيا يبحثان حذف الدولار واستخدام الدينار والروبل في التعاملات

العراق وروسيا يبحثان حذف الدولار واستخدام الدينار والروبل في التعاملات
الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٢:٤٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، على بحث استخدام العملات المحلية في التعاملات التجارية بين العراق وروسيا، خلال لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين.

العالم - العراق

وقال السوداني في تصريح، إنه "بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طائفة واسعة من القضايا الاقتصادية من بينها استخدام الدينار العراقي والروبل الروسي في التعاملات التجارية بين البلدين".

وأشار السوداني الى أن "العراق بصدد دراسة مشروع افتتاح مركز ثقافي عراقي في العاصمة الروسية موسكو من منطلق العلاقات التاريخية العميقة التي تربط البلدين والتي ستبلغ العام القادم عامها الثمانين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبغداد".

وأكد السوداني، اليوم الأربعاء، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وإدارية وخدمية، مشيرا الى أهمية إسهام الكفاءات العراقية في بناء العراق وتحقيق التقدم المنشود.

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العراق وروسيا يبحثان حذف الدولار واستخدام الدينار والروبل في التعاملات