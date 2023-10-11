نجوم الرياضة يتضامنون مع فلسطين..بطل عالمي يطلب الدعاء من اجل غزة!

العالم- فلسطين المحتلة

طلب بطل الرياضة النيوزيلندي سوني بيل وليامز، وهو ملاكم وأحد أبرز نجوم رياضة الرغبي، من متابعيه على منصة (إكس) "الصلاة من أجل غزة".

وحظيت التغريدة خلال ساعة واحدة بأكثر من 300 ألف مشاهدة، وأكثر من 20 ألف إعجاب.







وواصل جمهور نادي سيلتك الأسكتلندي موقفه الداعم للقضية الفلسطينية، حيث رفع لافتات دعم للمقاومة خلال مباراة فريقه.



وفي اتجاه آخر، شنت جماهير كرة القدم هجومًا قاسيًا على نادي أرسنال، وطالبوه بإصدار بيان مشابه لما أصدره حين تحدث مسعود أوزيل عن معاناة مسلمي الإيغور، وذلك بعد أن دعم لاعبه الأوكراني ألكساندر زيتشينكو "إسرائيل" في منشور بحسابه على (إنستغرام)، قبل أن يضطر لحذفه في وقت لاحق.

نجوم الرياضة العرب

وعربيا، أعربت العديد من نجوم الرياضة سواء لاعبين أو معلقين عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في الأحداث الأخيرة.

واكدوا أن عملية "طوفان الأقصى" تشكل نقلة نوعية في العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سيكون لها ما بعدها.



وعلق النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة في تغريدة عبر منصة (إكس) على العملية واصفا إياها بـ"شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة"، داعيا الله للمقاومة بالثبات والنصر.



في حين كتب الحارس الدولي المصري شريف إكرامي "لا يوجد أقبح ممن يكيل بمكيالين، ممن يسمي احتلال الأرض حقا، والدفاع عن الوطن إرهابا، ممن تغاضى عن مجازر الصهاينة خلال عقود في حق العرب وينتفض الآن بعد رد فلسطين، تتحدثون عن الإرهاب ومنذ 2008 فقط قتلت إسرائيل وجرحت ما لا يقل عن 150 ألف فلسطيني منهم 33 ألف طفل، طوفان الأقصى تذكير بسيط أن حلمكم لن يتحقق أمد الدهر، ما يؤخذ بالقوة لن يُسترد إلا بالقوة و لو بعد حين".



وعلق النجم التونسي المعتزل حاتم الطرابلسي مستشهدا بآية من القرآن الكريم، داعياً بالنصر لأبطال المقاومة.



وكتب المعلق الرياضي حفيظ دراجي على منصة إكس "يوم عظيم، طوفان الأقصى هو عبور جديد، وعبرة لمن يعتبر، وكل من يعتقد أن التطبيع هو الذي يعيد الحق لشعبنا العظيم، حرب التحرير بدأت، والموازين ستتغير، بعد أن أدرك العالم أن أحرار فلسطين، لم يسلموا ولن يستسلموا، وسيحررون فلسطين و يستعيدون القدس، ويحررون الأمة من الهوان الذي يعيشه البعض، طال الزمن أم قصر، شرف الأمة في المقاومة وليس في الاستسلام".

وأعلن محمود عبدالرازق شيكابالا، نجم نادي الزمالك، مساندته للمقاومة الفلسطينية في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ونشر صورة لمسجد قبة الصخرة مزينة بعلم فلسطين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب عليها "المقاومة حق".

كما نشر محمود كهربا نجم الأهلي صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيها رفقة حسين الشحات حاملين علم فلسطين ،وكتب كهربا "في القلب والدم نصرة قريبا إن شاء الله".

ودعا خليل البلوشي عند ركلة البداية في الشوط الأول بين ليڤربول و برايتون في الدوري الإنجليزي، لأهل فلسطين، بعد سلسلة الأحداث الأخيرة التي مر بها الفلسطينيين منذ أمس.

وقال البلوشي: "نبدأ بسم الله، وندعو ونتضامن مع أهلنا في فلسطين، فاللهم اجعل لأهلنا في فلسطين النصر والعزة والقوة والغلبة والهيبة"

وتابع البلوشي قائلًا: "اللهم إنا نستودعك فلسطين وأهلها، عرضها وسمائها، رجالها ونسائها وأطفالها، فاحفظ فلسطين وأهلها من كل شر وسوء، يا من لا تضيع عنده الودائع، اللهم من أراد أرضنا وأهلنا بسوء، فأجعل دائرة السوء تدور عليه يا رب العالمين”.

كما افتتح المعلق التونسي عصام الشوالي تعليقه في مباراة أرسنال ومانشستر سيتي برسالة مؤثرة في دعمه لطوفان الأقصى الحالي قائلًا : "حدثوك عن القوه فكان وهم.. و عن تكنولوجيا متطورة فكان وهم.. و عن جيش لا يُقهر فكان وهم..كلموك عن بارليف فكان وهم.. كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم.. ألا فهمت؟ ألا فهمنا؟ ألا فهمتم؟ أنهم مجرد بالونه وهم ".