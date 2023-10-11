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شاهد..رفع العلم الفلسطيني اعلى مبنى بلدية بريطانية!

الأربعاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

وثق مقطع فيديو متداول، إزالة أحد المتظاهرين ببريطانيا العلم الإسرائيلي من على مبنى بلدية مدينة شيفيلد، واستبداله بالعلم الفلسطيني.

العالم- فلسطين المحتلة

وثق مقطع فيديو متداول، إزالة أحد المتظاهرين ببريطانيا العلم الإسرائيلي من على مبنى بلدية مدينة شيفيلد، واستبداله بالعلم الفلسطيني.

جاء ذلك بعد ساعات من رفع علم الكيان الإسرائيلي على مبنى البلدية بشمال بريطانيا للتعبير عن التضامن معها.

وظهر متظاهرون يتسلقون المبنى ويلقون العلم الإسرائيلي ويرفعون العلم الفلسطيني مكانه.

ووجه المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الأربعاء، رسالة إلى مجلس الأمن، اتهم فيها الكيان الصهيوني بشن حملة إبادة جماعية ضد قطاع غزة.

وكتب منصور في رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: إن مثل هذا التجريد الصارخ من إنسانيته ومحاولات إخضاع شعب بالقنابل واستخدام التجويع كوسيلة للحرب والقضاء على وجوده الوطني ليست أقل من إبادة جماعية.

وأضاف أن هذه الأفعال جميعها تشكل جرائم حرب.

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