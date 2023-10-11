سفير ايران في بغداد يلتقی الرئيس العراقي

العالم- ایران

واستضاف الرئيس العراقي اليوم الاربعاء، السفير "ال صادق"، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين طهران وبغداد، والتطورات في المنطقة.

واكد رئيس جمهورية العراق بان هذا الاتفاق يدل على موقف بغداد الرافض لاستخدام الاراضي العراقية في استهداف اي دولة جارة لهذا البلد.

ونوه الرئيس العراقي خلال هذا اللقاء، الى ضرورة التنسيق المشترك مع ايران فيما يخص الملفات والقضايا التي تهم البلدين، وبما يحقق الامن والاستقرار ويعزز فرص السلام على صعيد المنطقة.

كما اكد رشيد على حق العراق في الحفاظ على امنه وسيادته قبال اي هجوم او المساس بمدنه، لاسيما في اقليم كردستان العراق.

من جانبه، نوّه السفير الايراني الى تطلعات طهران في تعزيز اواصر التعاون والتنسيق مع بغداد، وبما يشمل المجالات المختلفة وحماية امن واستقرار الشعب العراقي.