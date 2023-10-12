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رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني

رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

عبر رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي عن اسفه للظلم الذي يمارسه الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني معربا عن امله بان المعركة الحالية في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني نهائيا.

العالم - ايران

ووصل رئيس الجمهورية صباح اليوم الخميس الى شيراز مركة محافظة فارس في جنوب ايران في اطار زياراته الى مختلف المحافظات الايرانية.

وقال اية الله رئيسي في مطار الشهيد "دستغيب" في شيراز: انه من دواعي سروري ان ازور شيراز بالتزامن مع الانتصارات الكبيرة التي حققها الشعب الفلسطيني دفاعا عن ارضه وبفضل صموده امام الكيان الصهيوني.

وفي جانب اخر من تصريحاته قال رئيس الجمهورية مخاطبا اهالي مدينة شيراز ان هناک اخبار سارة ستصلكم ،مؤكدا ان شيراز تتمتع بطاقات وامكانيات كبيرة ممكن استثمارها لتحقيق التقدم فيها.

وسيكون افتتاح المرحلة الثانية من نقل مياه سد "دروزن" الى شيراز و تدشين مشروع الطريق السريع بين شيراز واصفهان الى جانب المشاركة في مراسم تكريم ذكرى الشاعر الايراني الكبير حافظ الشيرازي و استقبال عدد من الثقافيين في المدينة ضمن جدول اعمال رئيس الجمهورية خلال هذه الزيارة.

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رئيسي: المعركة في فلسطين المحتلة ستنتهي بانتصار الشعب الفلسطيني

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