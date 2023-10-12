ترامب يسخر من الإستخبارات الإسرائيلية ونتنياهو: "بيبي خذلنا"

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وقال ترامب في تصريح خلال تجمع انتخابي في ويست بالم بيتش: "عندما تتحدث عن المخابرات أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى)، عليهم تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا. إنهم على الأرجح يقاتلون إيران" على حد تعبيره.

وأضاف: "عندما يكون لديهم أشخاص يقولون أشياء خاطئة، فإن كل ما يقولونه يتم استيعابه من قبل هؤلاء الأشخاص لأنهم أشرار وأذكياء. ويا إلهي كم هم أشرار لأنه لم يسبق لأحد أن رأى هذا النوع من المنظر الذي رأيناه.. إنهم لا يستطيعون ممارسة الألعاب. عليهم تقوية أنفسهم".

ولفت إلى عملية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني عام 2020، مكررا مزاعمه بأن نتنياهو رفض تقديم المساعدة لأمريكا في عملية الاغتيال.

وقال: "لن أنسى أبدا أن بيبي نتنياهو خذلنا. لقد كان ذلك شيئا فظيعا جدا. لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة، لكننا قمنا بالمهمة بأنفسنا، بدقة مطلقة، وكان عملا رائعا وجميلا. ثم حاول بيبي أن ينسب إليه الفضل في ذلك".