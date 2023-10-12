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لفشلها في توقع طوفان الأقصى..

ترامب يسخر من الإستخبارات الإسرائيلية ونتنياهو: "بيبي خذلنا"

ترامب يسخر من الإستخبارات الإسرائيلية ونتنياهو:
الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٨ بتوقيت غرينتش

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الكيان الصهيوني، وقال:"إنه لن ينسى أبدا أنها لم تشارك في اغتيال الشهيد قاسم سليماني، وأن عليها تعزيز قدراتها بعد فشلها في توقع عملية طوفان الأقصى للمقاومة الفلسطينية حماس".

العالم - الأميركيتان

وقال ترامب في تصريح خلال تجمع انتخابي في ويست بالم بيتش: "عندما تتحدث عن المخابرات أو تتحدث عن بعض الأشياء التي حدثت بشكل خاطئ خلال الأسبوع الماضي (في إشارة إلى عملية طوفان الأقصى)، عليهم تصحيح الأمر لأنهم يقاتلون قوة كبيرة جدا. إنهم على الأرجح يقاتلون إيران" على حد تعبيره.

وأضاف: "عندما يكون لديهم أشخاص يقولون أشياء خاطئة، فإن كل ما يقولونه يتم استيعابه من قبل هؤلاء الأشخاص لأنهم أشرار وأذكياء. ويا إلهي كم هم أشرار لأنه لم يسبق لأحد أن رأى هذا النوع من المنظر الذي رأيناه.. إنهم لا يستطيعون ممارسة الألعاب. عليهم تقوية أنفسهم".

ولفت إلى عملية اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني عام 2020، مكررا مزاعمه بأن نتنياهو رفض تقديم المساعدة لأمريكا في عملية الاغتيال.

وقال: "لن أنسى أبدا أن بيبي نتنياهو خذلنا. لقد كان ذلك شيئا فظيعا جدا. لقد شعرنا بخيبة أمل كبيرة، لكننا قمنا بالمهمة بأنفسنا، بدقة مطلقة، وكان عملا رائعا وجميلا. ثم حاول بيبي أن ينسب إليه الفضل في ذلك".

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