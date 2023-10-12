رئيس الجمهورية: ما يجري في فلسطين المحتلة هو جريمة ضد البشرية

العالم - ایران

وخلال مراسم الاحتفال ببدء العام الدراسي الجديد في الجامعات و مراكز التعليم العالي في جامعة الهندسة في شيراز بجنوب البلاد، قال السیچ ابراهيم رئيسي: وفقا للقواتين الدولية من يرتكب هذه الجرائم و يدعم عنها يجب ان يتحمل مسؤوليتها.

وصرح يجب على الادارة الامريكية ان تتحمل المسؤولية بهذا الخصوص و ما نشهده من قتل النساء والاطفال وتدمير البيوت السكنية في فلسطين المحتلة

واشار اية الله رئيسي الى الانتصارات التي حققتها المقاومة خلال الايام الاخيرة امام الكيان الصهيوني وشدد بالقول يجب تهنئة المقاومة بهذه الانتصارات.

وفي جانب اخر من تصريحاته تطرق رئيس الجمهورية الى تقدم شيراز في المجال الطبي وقال هناك كثير من المرضى في الدول الجارة يفضلون العلاج في شيراز بدلا عن زيارة الدول الاوروبية لهذا الغرض.