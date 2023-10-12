الاحتلال الاسرائيلي يستهدف مطاري حلب ودمشق

العالم - سوريا

وقال مصدر عسكري سوري انه "حوالي الساعة 13:50 بعد ظهر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي بالتزامن عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطاري حلب ودمشق الدوليين ما أدى إلى تضرر مهابط المطارين وخروجهما عن الخدمة".



واضاف "إن هذا العدوان هو محاولة يائسة من العدو الإسرائيلي المجرم لتحويل الأنظار عن جرائمه التي يرتكبها في غزة، والخسائر الكبيرة التي يتعرض لها على يد المقاومة الفلسطينية، وهو جزء من النهج المستمر في دعم الجماعات الإرهابية المتطرفة التي يحاربها الجيش السوري شمالي البلاد، والتي تشكل ذراعًا مسلحًا للكيان الإسرائيلي".