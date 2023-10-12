الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

دوي انفجار قوي في الجلیل الأعلى والاحتلال يحرك جنوده + فيديو

الخميس ١٢ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

الجلیل الأعلى (العالم) 2023.10.12 – أكد مراسل قناة العالم دوي انفجار قوي في الجبهة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الجليل الأعلى بالتحديد، مؤكداً أن جيش الاحتلال قام إثر ذلك بتحريك جنوده باتجاهات مختلفة داخل هذه المستعمرة،

العالم خاص بالعالم

وفی اتصال تصویري مباشر من الجبهة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الجليل الأعلى أكد الزميل حسين عزالدين دوي انفجار قوي في هذه المنطقة بالتحديد، وأضاف: ما شاهدناه مباشرة هي عملية تحريك للجنود الإسرائيليين باتجاهات مختلفة داخل هذه المستعمرة، کما أن هناك تحليق على علوم منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء المنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ونتيجة لحال الإرباك والتخبط الذي يعيشه بعد هزيمتة المدوية داخل فلسطين المحتلة وأيضا الإرباك الذي يعيشه على طول الحدودية اللبنانية يحاول أن يصرف الأنظار باتجاهات مختلفة.

وأضاف: بالتالي هو مربك تماما كالذي حصل بالأمس من اشتباك بين مجموعتين إسرائيليتين مع بعضهم البعض، فهم عندما يرون أي جسم غريب يطلقون النار بشكل عشوائي.

وخلص إلى القول: إن دل هذا يدل على أن الخوف يعتري هؤلاء الجنود، وبالتالي هم يتصرفون بشكل بشكل غير محسوم وغير مدروس على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية نتيجة التتخبط الذي يعيشونه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف ما يحدث داخل الكيان والورقة الخطرة التي يلعبها نتنياهو

الغرب يتجاهل قنابل الفسفور التي اسقطها الاحتلال على رؤوس الغزيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دوي انفجار قوي في الجلیل الأعلى والاحتلال يحرك جنوده + فيديو

آية الله سبحاني يدعو الى الوقوف بوجه هجمات الصهاينة

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم يكشف ما يحدث داخل الكيان والورقة الخطرة التي يلعبها نتنياهو

رؤساء برلمانات 7 دول يرحبون باقتراح قاليباف بشأن غزة

بالفيديو..وصول وزير الخارجية الايراني الي مطار بغداد الدولي

هكذا يصب صحفيون مصريون جام غضبهم على الاحتلال وأمريكا