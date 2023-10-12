دوي انفجار قوي في الجلیل الأعلى والاحتلال يحرك جنوده + فيديو

العالم – خاص بالعالم

وفی اتصال تصویري مباشر من الجبهة الشمالية من الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الجليل الأعلى أكد الزميل حسين عزالدين دوي انفجار قوي في هذه المنطقة بالتحديد، وأضاف: ما شاهدناه مباشرة هي عملية تحريك للجنود الإسرائيليين باتجاهات مختلفة داخل هذه المستعمرة، کما أن هناك تحليق على علوم منخفض للطيران الحربي الإسرائيلي فوق سماء المنطقة.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ونتيجة لحال الإرباك والتخبط الذي يعيشه بعد هزيمتة المدوية داخل فلسطين المحتلة وأيضا الإرباك الذي يعيشه على طول الحدودية اللبنانية يحاول أن يصرف الأنظار باتجاهات مختلفة.

وأضاف: بالتالي هو مربك تماما كالذي حصل بالأمس من اشتباك بين مجموعتين إسرائيليتين مع بعضهم البعض، فهم عندما يرون أي جسم غريب يطلقون النار بشكل عشوائي.

وخلص إلى القول: إن دل هذا يدل على أن الخوف يعتري هؤلاء الجنود، وبالتالي هم يتصرفون بشكل بشكل غير محسوم وغير مدروس على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية نتيجة التتخبط الذي يعيشونه.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..