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استقالة وزيرة الإعلام الصهيونية

استقالة وزيرة الإعلام الصهيونية
الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أفادت هيئة البث الرسمية الصهيونية، مساء الخميس، باستقالة وزيرة الإعلام في حكومة نتنياهو غاليت ديستل أتباريان، من منصبها.

العالم-الاحتلال

وتأتي استقالة ديستل في اليوم السادس من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس يوم السبت 7 أكتوبر 2023.

هذا وألقى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يوم الخميس، "بيان إعلان الحرب" أمام الهيئة العامة للكنيست، حيث صوتوا بعد ذلك على منح "حكومة الطوارئ" الثقة طول مدة الحرب.

وصادق الكنيست خلال الجلسة على "حكومة الطوارئ" التي انضم إليها حزب "معسكر الدولة" بقيادة وزير الأمن وقائد أركان الجيش السابق بيني غانتس، ورئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت والوزيرالسابق جدعون ساعر.

وتدير "حكومة الطوارئ" أمور الحرب على غزة ابتداء من اليوم. وسيؤدي الوزراء الجدد في حكومة الطوارئ اليمين الدستورية الليلة (الخميس) في الهيئة العامة للكنيست.

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استقالة وزيرة الإعلام الصهيونية

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