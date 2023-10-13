قصف مكثف لليوم السابع.. والمقاومة تسيطر على الأرض

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب مصادر اعلامية فلسطينية، انتشلت صباح اليوم مجموعة من الشهداء وعدد من الجرحى، بعد قصف منزل عائلة صبيح في تل الهوا غربي مدينة غزة.

كذلك، قصفت طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة السعافين في حي الزيتون شرقي غزة، بحسب ما أفادت به مصادر محليّة.

وأوضحت المصادر أنّ قوات الاحتلال تركز اعتداءها على الأحياء السكنية في غزة، بالإضافة لاستهداف مخيمات اللاجئين بالقطاع في الساعات الأخيرة.

واعتدت طائرات الاحتلال، على منزل في شارع النفق وسط المدينة، لتشتعل النيران في المنزل المستهدف.

وكانت الاعتداءات الجوية قد استهدفت بثلاثة غارات 3 منازل في خان يونس جنوبي القطاع، بحسب مصادر محلية، التي اوضحت أنّ الغارات مستمرة على مناطق الشمال الغربي للقطاع.

هذا ووجه الاحتلال سلسلة غاراته على الشمال الشرقي في بيت لاهيا، وأيضاً في بيت حانون، حيث ارتكبت مجزرة بحق عائلة في المدينة.

طيران الإحتلال يدمّر شقة سكنية بمدينة حمد في خانيونس

ومع تواصل القصف المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مخلفا أكثر من 1500 شهيد و6612 مصابا، قالت كتائب عز الدين القسام إنها تسيطر على مجريات المعركة على الأرض، فيما قالت الأمم المتحدة إن جيش الإحتلال الاسرائيلي أبلغها بضرورة انتقال كل سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون) إلى جنوبي القطاع خلال 24 ساعة.

في المقابل، أكدت الداخلية الفلسطينية في غزة على عدم التجاوب مع رسائل الاحتلال التي تركز على الحرب النفسية لضرب الجبهة الداخلية وضرب الروح المعنوية.