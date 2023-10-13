شاهد.. مراسلة العالم: الفلسطينيون أمام تكرار سيناريو النكبة

العام – خاص بالعالم

وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان جبالبا وبيت لاهيا وبين حانون ومدينة غزة بكامل أحيائها أن يخلوا منازلهم والتوجه الى ما بعد وادي غزة. مشيرة الى أن عدد السكان في هذه الماطق هو مليون ومئة ألف مواطن وإن هذا الأمر خلق حالة من التوتر والقلق لدى سكان غزة,

وأضافت أن الاحتلال نفذ مجزرة قبل قليل في منطقة الصحابة وسط غزة لكي يجبر السكان على هذا الأمر مشيرة الى أن الفلسطينيين أمام تكرار سيناريو النكبة.

الزميلة أسراء البحيصي أكدت أن الاحتلال يريد أن ينفذ مخطط صفقة القرن بالقوة عبر تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء مؤكدة أن سكان القطاع يرفض التهجير جملة وتفصيلا وإن المقاومة ليست داعش الارهابية بل أنها واجهت جيشا محتلا وإن الداعش الحقيقي هو ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والمواطنين العزل.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني اليوم أمام اختبار كبير لإفشال مخطط الاحتلال في القضاء على الأراضي الفلسطينية بأكملها.