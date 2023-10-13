الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. مراسلة العالم: الفلسطينيون أمام تكرار سيناريو النكبة

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

قالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة اسراء البحيصي إن الاحتلال يريد تكرار سيناريو عام 1948 وإن هذه التغطية ربما ستكون الأخيرة إذا اقدم الاحتلال على التصعيد العسكري الذي توعد به في غزة.

العام – خاص بالعالم

وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان جبالبا وبيت لاهيا وبين حانون ومدينة غزة بكامل أحيائها أن يخلوا منازلهم والتوجه الى ما بعد وادي غزة. مشيرة الى أن عدد السكان في هذه الماطق هو مليون ومئة ألف مواطن وإن هذا الأمر خلق حالة من التوتر والقلق لدى سكان غزة,

وأضافت أن الاحتلال نفذ مجزرة قبل قليل في منطقة الصحابة وسط غزة لكي يجبر السكان على هذا الأمر مشيرة الى أن الفلسطينيين أمام تكرار سيناريو النكبة.

الزميلة أسراء البحيصي أكدت أن الاحتلال يريد أن ينفذ مخطط صفقة القرن بالقوة عبر تهجير سكان قطاع غزة نحو سيناء مؤكدة أن سكان القطاع يرفض التهجير جملة وتفصيلا وإن المقاومة ليست داعش الارهابية بل أنها واجهت جيشا محتلا وإن الداعش الحقيقي هو ما يحدث في غزة من قتل للأطفال والمواطنين العزل.

وأكدت أن الشعب الفلسطيني اليوم أمام اختبار كبير لإفشال مخطط الاحتلال في القضاء على الأراضي الفلسطينية بأكملها.

المزید من الصور

روابط ذات صلة

بالفيديو.. آلاف الأردنيين يتوجهون  للحدود مع فلسطين

امير عبداللهيان: جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم كيان الاحتلال

بالفيديو.. صواريخ المقاومة تنطلق من غزة لتصل عسقلان

العلاقات الإعلامية في حزب الله: مُتضامنون مع كلّ الإعلاميين في غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد.. أطفال غزة يدفعون ثمن الجرائم الإسرائيلية

ممثل الصدر في ساحة التحرير یدعو لتحضير قافلة مساعدات لغزة

شاهد.. مراسلة العالم: الفلسطينيون أمام تكرار سيناريو النكبة

الأمن الأردني يطلق قنابل الغاز تجاه الجموع المتوجهة نحو الحدود مع فلسطين

شاهد بالفيديو.. استئذاب الاحتلال على الدم الفلسطيني مسّ الضمير العالمي

دعما للمقاومة وغزة.. بالفيديو.. آلاف الأردنيين يتوجهون  للحدود مع فلسطين