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بمسيرات حاشدة.. الإيرانيون يلبون نداء غزة +فيديو

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٦ بتوقيت غرينتش

خرج الاف المواطنين الإيرانيين من مختلف الشرائح و الفئات في العاصمة طهران وشوارعها وسائر المحافظات والمدن، في مسيرات 'نفير الجمعة' نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، ولاسيما اهالي قطاع غزة وتنديدا لجرائم الحرب التي يمارسها الكيان الصهيوني في اطار مخطط الابادة الجماعية ضد القطاع.

العالم - مراسلون

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