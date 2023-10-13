شاهد..'حورية فرغلي' تبكي على الهواء حزنا على شهداء غزة

العالم- فلسطين المحتلة

وظهرت حورية فرغلي في فيديو نشرته عبر حسابها على تطبيق إنستغرام.

وقالت فرغلي: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين".

وواصلت فرغلي كلامها: "الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، ذنبهم ايه؟ الناس دي بتموت وتتباد كلها حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وأضافت فرغلي: "ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن".

وبكت فرغلي في نهاية الفيديو قائلة:"أنا حزينة جدا جدا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".