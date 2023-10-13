بالفيديو.. غزة أمام كارثة محققة.. فكيف حالها؟

العالم - مراسلون

وأضافت الزميلة " أسراء البحيصي" من أمام مشفى المجمع الطبي، أن هناك انقطاعا تاما للكهرباء في معظم المرافق وفقط تبقى موصولة في المراكز الحساسة في المشفيات كالعناية المركزة وقسم الاطفال الخدج، وغسيل الكلى، وفي اقسام مرضى التنفس الصناعي.

ونوهت مراسلة العالم إلى أن مساء اليوم الجمعة هو آخر توقيت تصل فيها الكهرباء إلى المستشفيات، وأن يوم غد غزة على موعد مع كارثة محققة على من هم الان يخضعون إلى اجهزة التنفس الصناعية.

واوضحت مراسلتنا، أن هناك الف مريض غسيل كلوي و750 مريضا يدخلون غرف العناية المركزة وكذلك الاطفال الخدج كل هؤلاء لو انقطعت الكهرباء عن أجهزهتم فهم سيواجهون الموت المحقق.

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