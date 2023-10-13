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فيديو..الرئيس السوري يستقبل وزير الخارجية الإيـراني

الجمعة ١٣ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

استقبل الرئيس السوري، بشار الأسد مساء اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين اميرعبداللهيان والوفد المرافق له.

العالم- ايران

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف الجـرائم التي يرتكبها الكيان الصـهيوني بحق الشعب الفلســطيني.

من جانبه أكد بشار الأسد خلال استقباله أمير عبد اللهيان والوفد المرافق له، الوقوف مع الشعب الفلســطيني ونضاله المشروع ضد الاحتـلال الإسرائيـلي لنيل حقوقه المسلوبة منذ أكثر من سبعة عقود، مشدداً على خطورة ودموية ما يقوم به جيش الاحتـلال في قصف المدنيين بقطاع غــزة وتشريدهم، ووجوب تكاتف الجميع لوقف الجرائم التي ترتكبها إسـرائيل ضد الشعب الفلســطيني مستخدمة الأسـلحة المحرمة دولياً.

واعتبر الرئيس السوري أن الجـرائم والمجازر التي يرتكبها اليوم كيان الاحـتلال بحق الفلســطينيين هي محاولة منه للضغط على الشعب الفلســطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة.

واكد أن الإنكار المستمر لحق الشعب الفلســطيني في إقامة دولته المستقلة والعيش بكرامة وحرية هو السبب الرئيسي لما تشهده الأراضي الفلســطينية اليوم، وأن المنطقة لن تشهد الاستقرار إذا استمر الكيان الصـهيوني والدول الغربية بهذا الإنكار ومحاولة طمس تلك الحقيقة التاريخية والإنسانية، وأنه يجب على الكيان الصـهيوني تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بالانسحاب من الأراضي المحتلة.

كما بحث بشار الأسد وعبد اللهيان التطورات في الأراضي الفلسـطينية المحتلة والتصعيد الإسـرائيلي الخطير ضد الشعب الفلسـطيني في غــزة والضفة الغربية، وشددا على الوقوف مع الحقوق المشروعة للشعب الفلســطيني وفقا لما أفادته وكالة سانا السورية.

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