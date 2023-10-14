إيران تهزم الأردن بثلاثية

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وأحرز أهداف إيران: سردار أزمون "6"، ومهدي طارمي "28"، ومهرداد محمدي "90+3"، بينما سجل هدف الأردن: يزن النعيمات في الدقيقة "74".

وسيواجه منتخب الأردن نظيره العراقي الثلاثاء المقبل، لتحديد المركز الثالث، وهو ذات اليوم الذي ستلعب فيه قطر مع إيران، في المباراة النهائية، بعد تغلب "العنابي" على "أسود الرافدين" بركلات الترجيح إثر التعادل السلبي.



ولم يتأخر منتخب إيران في تسجيل هدف السبق، حيث استثمر سردار أزمون خطأ في تمركز دفاع الأردن، وسدد كرة قوية استقرت في مرمى أبو ليلى بالدقيقة 6.



في المقابل، سدد التعمري لاعب الأردن كرة قوية، مرت فوق مرمى علي رضا بيرانوند حارس إيران، وأتبعه أبو حشيش بتسديدة مماثلة مرت بجوار القائم.



وأحرزت إيران هدفها الثاني في الدقيقة 28، بعد كرة عرضية من الجهة اليسرى، استقبلها مهدي طارمي وسددها قوية في مرمى أبو ليلى.



ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث بقي منتخب الأردن يفتقد التنويع الهجومي ليبقى بلا خطورة، بينما سدد السمارنة من خارج منطقة الجزاء، لكن كرته ذهبت بعيدا عن المرمى الإيراني.



وأحرز يزن النعيمات هدف الأردن الوحيد بالدقيقة 74، حيث استغل كرة علي علوان ليستدير داخل منطقة الجزاء ويسدد في المرمى.



وتحصل الاردن على ضربة جزاء بالدقيقة 90، عندما تعرض التعمري للعرقلة، لكن إحسان حداد سددها دون تركيز بعيدا عن المرمى.



واستغل منتخب إيران غياب تركيز الأردن على المستوى الدفاعي، ليخطف مهرداد محمدي الكرة ويضعها في مرمى أبو ليلى، بالدقيقة "90+3"، لتنتهي المباراة بفوز الضيوف (3-1).