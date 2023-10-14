السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٣:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. القسام تدمر مروحية إسرائيلية على متنها 50 جنديا !

السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر عبرية تفاصيل عن حادثة غير مسبوقة خلال هجوم قوات النخبة لحركة حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السبت الماضي.

العالم- فلسطين

وتحت بند سمح بالنشر كشفت مصادر عبرية عن تمكن مقاتلي حماس من تفجير مروحية لجيش الاحتلال على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال، بحسب وكالة وطن الفلسطينية للأنباء.

وفي تفاصيل ما جرى قالت مصادر عبرية إنه في صباح يوم السبت الماضي، وقبل تنفيذ هجوم حماس بوقت قصير، وصلت مروحية من نوع “يسعور” كان على متنها عدد من الجنود المظليين إلى منطقة غلاف غزة، وبسبب خلل أصاب المروحية هبطت اضطراريا في كيبوتس بئيري.

ولفتت المصادر إلى أنه مع وصول مقاتلي القسام إلى الكيبوتس، فقد تمكنوا من استهداف المروحية بصاروخ موجه مما أدى إلى تدميرها بالكامل، وقد وقعت اشتباكات بين مقاتلي نخبة القسام والجنود – فيما لم تكشف هذه المصادر عن مصير الجنود.

وأكد موقع دنيا الوطن الفلسطيني الحادثة، وأورد نقلا عن (القناة 13) العبرية أنه تم نقل مروحية “يسعور” تقل العشرات من المظليين إلى المعركة الصعبة في “كيبوتس بئيري”.

وبعد أن هبطت المروحية في المكان، تمكن عناصر من كتائب القسام من ضربها بقذيفة “آر بي جي”، واحترقت بالكامل، بينما “خرج الجنود منها”، بحسب القناة.

واعترف جيش الاحتلال بشكل رسمي بإصابة الطائرة بصاروخ مضاد للدبابات اليوم السبت.

روابط ذات صلة

فضيحة من العيار الثقيل لقناة CNN الأمريكية بشأن صواريخ حماس!

عدد شهداء فلسطين يرتفع إلى 2215.. والإحتلال يواصل عدوانه (فيديو وصور)

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصورة.. الفنانة شيرين عبد الوهاب تدعم القضية الفلسطينية بهذه الطريقة !

الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز ضميرها ينبض باسم فلسطين !

هنية: المقاومة بدأت كتابة التاريخ بطوفان الأقصى

رئيسي يجري مباحثات مع السوداني حول تطورات الأوضاع في فلسطين

نتنياهو يخرج من جحره ويذهب الى غلاف غزة .. ماذا فعل هناك؟ + فيديو

بالفيديو.. في مشهد مؤلم نقل شهداء وجرحى مجازر جديدة بغزة عبر الباصات!