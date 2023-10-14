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القسام: مقتل 9 أسرى جراء القصف الاسرائيلي على غزة

القسام: مقتل 9 أسرى جراء القصف الاسرائيلي على غزة
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

‏أعلنت "كتائب القسام" ، الجناح العسكري لحركة حماس، أن تسعة من الأسرى لديها بينهم أربعة أجانب قتلو خلال الـ24 ساعة الأخيرة، جراء قصف الاحتلال المتواصل على أماكن يتواجدون فيها بغزة.

العالم - فسلطين

وكانت "القسام" قد تبنت في بيان اليوم السبت، قصف بئر سبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في غزة، بالإضافة لعبور مقاتليها السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات كيان الاحتلال وتدمير 3 آليات عسكرية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، عن تبادل كثيف لإطلاق النار مع مجموعة من مقاتلي "حماس" حاولت التسلل إلى الآراضي المحتلة وأطلقت صواريخ مضادة للدبابات علي قوات الاحتلال في منطقة "غلاف غزة.

من جهته، "اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حماس".

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