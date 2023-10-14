القسام: مقتل 9 أسرى جراء القصف الاسرائيلي على غزة

العالم - فسلطين

وكانت "القسام" قد تبنت في بيان اليوم السبت، قصف بئر سبع برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين في غزة، بالإضافة لعبور مقاتليها السياج الفاصل شرق خانيونس والهجوم على تحشدات قوات كيان الاحتلال وتدمير 3 آليات عسكرية.

وكشفت وسائل إعلام عبرية اليوم، عن تبادل كثيف لإطلاق النار مع مجموعة من مقاتلي "حماس" حاولت التسلل إلى الآراضي المحتلة وأطلقت صواريخ مضادة للدبابات علي قوات الاحتلال في منطقة "غلاف غزة.

من جهته، "اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بإصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حماس".