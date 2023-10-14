نتنياهو يخرج من جحره ويذهب الى غلاف غزة .. ماذا فعل هناك؟ + فيديو

العالم - فلسطين

وتفقد نتنياهو عددًا من المواقع التي تعرضت لهجمات وصواريخ المقاومة الإسلامية الفلسطينية وتبادل الحديث مع ضباط وجنود بجيش الإحتلال.

كما كتب على حسابه بمنصة "إكس": "على خط المواجهة مع مقاتلينا بقطاع غزة. نحن جميعًا مستعدون" بحسب تعبيره.

هذا و دخلت عملية طوفان الاقصى اسبوعها الثاني ضد جرائم ومجازر كيان الاحتلال الاسرائيلي الذي يواصل عدوانه على الشعب الفلسطيني الاعزل في قطاع غزة والضفة الغربية لليوم الثامن على التوالي، والذي لا يرحم صغيرا ولا كبيرا و لم يجد امامه من وسيلة للتغطية على هزيمته المدوية، الا الانتقام من المقاومة، عبر القصف العشوائي لغزة و شن حرب نفسية على اهاليها .

كما دخلت المعركة يومها الثامن، باستمرار الرشقات الصاروخية والضربات النوعية للمقاومة، في وقت ازدادت القائمة المعلنة للقتلى من جنود الاحتلال بين أكثر من 1300 قتيل صهيوني خلال أسبوع.