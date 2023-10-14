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مقتل اول ضابط اسرائيلي رفيع المستوى بالضفة الغربية

مقتل اول ضابط اسرائيلي رفيع المستوى بالضفة الغربية
السبت ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اعلنت إذاعة الجيش الاحتلال الإسرائيلي: مقتل الضابط الرفيع يعقوب ندلين، خلال اشتباكات بالقرب من قرية إماتين شرق قلقيلية، ‏وبذلك يكون أول قتيل في الضفة الغربية من الجيش منذ اشتباكات يوم السبت.

العالم - فلسطين

وافاد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل ضابط من قواتها بنيران صديقة في شمال الضفة الغربية.

هذا واعلن جيش الاحتلال أسماء 14 قتيلاً إضافياً من قواته، ليرتفع العدد بذلك إلى 265، من أصل أكثر من 1400 قتيل ضمن معركة طوفان الأقصى.

وفي كلمة له قال رئيس مجلس الأمن لدى الاحتلال الإسرائيلي تساحي هنغبي ان "إسرائيل" تعرضت لضربة مؤلمة ، مضيفا لقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك

واضاف مصر لم تعط "إسرائيل" أي تحذير مسبق على الإطلاق بشأن هجوم حماس، متابعا أخطأت في تقديري عندما قلت إن حماس لن تجروء على التحرك ضدنا لسنوات.

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