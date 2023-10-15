بالفيديو..صواريخ حزب الله تكبد جنود الاحتلال قتيل و4اصابات بمستعمرة 'شتولا'

العالم - الاحتلال

واستأنف الكيان الصهيوني صباح اليوم الاحد قصف بعض القرى الجنوبية بقطاع الغربي. وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة.

واعلن الجيش الاحتلال الصهيوني سقوط قتيل و4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية ، مؤكدا اننا نشن هجوما في لبنان بعد هجوم على قرية شتولا في الجليل الغربي.

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وردت عليه المقاومة وحققت إصابة دقيقة لهدف معادي بصاروخ موجه في مستعمرة “شتولا” مقابل ⁧‫عيتا الشعب‬⁩ ووقوع إصابات أكيدة في صفوف جنود الاحتلال.

وافدت وسائل إعلام عبرية في أعقاب قصف شتولا ان سلطات الاحتلال تطلب من سكان المستوطنات ضمن مسافة 4 كلم الدخول إلى أماكن محصنة.