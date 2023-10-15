الاحتلال يستهدف المقابر اثناء دفن الشهداء ويطحن المدنيين تحت الركام

واكدت مراسلتنا ان النزوح الذي تشهده غزة، انما هو نزوح داخلي من منطقة الى اخرى يظنون انها قد تكون آمنة، وان وصلوا الى رفح، فلن يخرج احد منها وسيبقون فيها حتى الرمق الاخير.

واوضحت بان الاحتلال اسقط قنبلة تحذيرة على مستشفى العودة في محاولة لدفع طاقمه باخلائه، الذين يصرون على رفض اخلائه، وقالت اين يذهب المرضى ان تم اخلاؤه وسط انقطاع الماء والكهرباء وتساقط المجازر والجرحى كل لحظة.

واكدت ان ما يحصل الآن في مستشفيات قطاع غزة، يفوق طاقة اي دولة، لان عدد الواصلين اليها من الشهداء والمصابين فاقت قدرة اي مكان بالعالم مقارنة بعدد السكان، حيث فاق عدد الشهداء خلال سبعة ايام من الجرائم الاسرائيلية الممنهجة، اكثر من 2400 شهيد والمصابين يفوق 10 آلاف جريح، حتى ان الاكياس التي يتم وضع الجثث فيها قد انتهت، محذرة من حلول كارثة انسانية وموت تدريجي لكل المرضى.

واضافت، انه في ظل هذا الواقع المأساوي يهدد جيش الاحتلال قرب تنفيذه هجوما بريا ضد غزة.

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