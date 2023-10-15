الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣
١٠:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

الاحتلال يستهدف المقابر اثناء دفن الشهداء ويطحن المدنيين تحت الركام

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

افادت مراسلة العالم ان طيران الاحتلال الاسرائيلي استهدف مجموعة من المدنيين عندما كانوا يهمون بدفن شهدائهم في مقبرة دير البلح وسط قطاع غزة.

واكدت مراسلتنا ان النزوح الذي تشهده غزة، انما هو نزوح داخلي من منطقة الى اخرى يظنون انها قد تكون آمنة، وان وصلوا الى رفح، فلن يخرج احد منها وسيبقون فيها حتى الرمق الاخير.

واوضحت بان الاحتلال اسقط قنبلة تحذيرة على مستشفى العودة في محاولة لدفع طاقمه باخلائه، الذين يصرون على رفض اخلائه، وقالت اين يذهب المرضى ان تم اخلاؤه وسط انقطاع الماء والكهرباء وتساقط المجازر والجرحى كل لحظة.

واكدت ان ما يحصل الآن في مستشفيات قطاع غزة، يفوق طاقة اي دولة، لان عدد الواصلين اليها من الشهداء والمصابين فاقت قدرة اي مكان بالعالم مقارنة بعدد السكان، حيث فاق عدد الشهداء خلال سبعة ايام من الجرائم الاسرائيلية الممنهجة، اكثر من 2400 شهيد والمصابين يفوق 10 آلاف جريح، حتى ان الاكياس التي يتم وضع الجثث فيها قد انتهت، محذرة من حلول كارثة انسانية وموت تدريجي لكل المرضى.

واضافت، انه في ظل هذا الواقع المأساوي يهدد جيش الاحتلال قرب تنفيذه هجوما بريا ضد غزة.

تابعوا المزيد في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مراسلة العالم تنهار امام الكاميرا: كل لحظة نذبح.. والعالم لم يبكِ الا للاجئي اوكرانيا

الاحتلال يسقط 90% من قنابله على المدنيين، وتثيره هذه الحيرة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالفيديو.. مراسل العالم: كل الأنظار في الاحتلال تتجه نحو جنوب لبنان والسبب..

بالفيديو.. الصراخ والاهانة هذا ما حدث مع نتنياهو في غلاف غزة!

حزب الله يقصف ‫دبابة ميركافا في موقع الراهب الاسرائيلي

كيان الإحتلال يعلن إستشهاد قائد وحدات 'حماس' في خان يونس + فيديو

شاهد بالفيديو.. الاحتلال يستهدف المقابر اثناء دفن الشهداء ويطحن المدنيين تحت الركام

في عز مجازره ضد أهالي غزة.. شاهد.. نتنياهو يتلقى صفعة قوية من الاسرائيليين