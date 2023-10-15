قنبلة محرمة دوليا هدية امريكية يتم نقلها من دولة عربية الى "اسرائيل"

العالم- فلسطين

وقالت المصادر المطلعة أن واشنطن قررت نقل قنابل "جي بي يو" (GBU) المحرم استخدامها دوليا وخاصة في الأماكن السكنية من قواعدها في احدى دول المنطقة الى فلسطين المحتلة لتجهيز جيش الاحتلال، بعد طلب من تل أبيب بإمدادها بقنابل ذكية وصواريخ خلال عمليتها الحالية "السيوف الحديدية" التي يشنها ردا على عملية " طوفان الأقصى".

وبحسب المصادر أمرت الولايات المتحدة القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) بنقل قنابل جي بي يو من قواعدها الموجودة في دول المنطقة لتزويد جيش الإحتلال بها في عدوانه الهجمي على الشعب الفلسطيني.

وبناء على ذلك، ستقوم القيادة المركزية الامريكية بنقل هذه القنابل الخطيرة من قاعدتها في الإمارات العربية المتحدة في المرحلة الاولى وبعد ذلك من قواعدها في دول أخرى في المنطقة.

وتخترق قنابل جي بي يو التحصينات وهي أقوى قنبلة غير نووية واستخدامها من قبل الاحتلال سيتسبب في إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، مما يتطلب منع انتقالها من جانب حكومات الدول التي تستضيف القواعد الأمريكية في المنطقة وفاء بالتزاماتها الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

يذكر أن هذه القنابل محرم استخدامها دوليا وخاصة في الأماكن السكنية.



وتعد قنابل جي بي يو، مدمرة الملاجئ، وهي نوع خاص من القنابل الخارقة للأرض، حيث تم تطويرها في بدايات حرب الخليج الفارسي الثانية بواسطة شركة لوكهيد مارتن الأمريكية بالتعاون مع سلاح الجو الأمريكي، وكان الهدف الرئيس من تطويرها في البداية هو ضرب مواقع قيادية عراقية تحت الأرض يصعب الوصول إليها أو تدميرها بالقنابل العادية في حرب الخليج الفارسي 1991.