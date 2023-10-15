النواب العراقي يصوت على مقررات خاصة بمناقشة القصف الوحشي على غزة

العالم- العراق

وأفاد مراسل العالم في بغداد أن نص المقررات الخاصة بمناقشة القصف الوحشي على قطاع غزة والحصار المفروض عليها جاء كالتالي:



- ادانة سياسة الكيان الصهيوني الغاصب في قتل وتهجير وهدم المنازل ويؤكد حق الفلسطينيين في الدفاع عن ارضهم وحقوقهم المغتصبة.



- ندعو الحكومة العراقية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باسناد واغاثة الشعب الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.



- دعوة البرلمانات العربية الشقيقة لعقد جلسة طارئة لاتحاد البرلمانات العربية في بغداد لاتخاذ موقف ينسجم مع إرادة الشعوب العربية.



- مطالبة الأمم المتحدة بالعمل الفوري على فتح منافذ لإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة الى الشعب الفلسطيني.



- الدعوة الى مجلس الامن لتحمل مسؤوليته باتخاذ ما يلزم لوقف التصعيد والقتل والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، وفتح منافذ رسمية للتبرعات والمساهمات الحكومية وغير الحكومية لدعم واسناد الشعب الفلسطيني.



- التأكيد على موقف العراق الثابت والداعم من القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته الكاملة على أراضيه.