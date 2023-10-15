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حاخام يهودي يدين الاعتداءات الصهيونية على غزة داعيا لتحرير فلسطين + فيديو

الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

شن الحاخام اليهودي يسروئيل دوفيد فايس، اليوم الأحد، هجوما ضد انتهاكات الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة، واصفا الممارسات الإسرائيلية بـ"الإجرام".

العالم - فلسطين

وقال الحاخام يسروئيل دوفيد فايس، وهو عضو بحركة "ناطوري كارتا" اليهودية المعارضة للصهيونية، في فيديو نُشر عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "القتل والسرقة واحتلال أراضي الآخرين أو قمع شعب بأكمله محرم تماما في الديانة اليهودية".

وأضاف: "[إسرائيل] "دويلة" صهيونية. كونك يهوديا ومعاديا لإسرائيل لا يجعلك معاديا للسامية، والصهاينة يستخدمون الديانة اليهودية لمصلحتهم الخاصة. اليهودية ليست الصهيونية، أتمنى نهاية سريعة للاحتلال الإسرائيلي وتحرير فلسطين".

ومضى قائلا: "أتحدث هنا من نيويورك نيابة عن أخواتنا وأبنائنا في القدس، الذين يعانون من الاحتلال".

وأكد الحاخام وقوف حركة "ناطوري كارتا" إلى جانب الفلسطينيين، ولفت إلى أن الحركة دشنت العديد من التظاهرات في الولايات المتحدة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

واختتم كلمته بقوله: إن القلوب تعتصر من البكاء لمعاناة الفلسطينيين".

وناطوري كارتا، هي حركة يهودية ترفض الصهيونية بكل أشكالها وتعارض وجود كيان الإحتلال، وعددهم يقارب 5 آلاف شخص ويتواجدون في القدس ولندن ونيويورك.

وتأسست الحركة اليهودية عام 1935، وتنادي بإنهاء سلمي للكيان الإسرائيلي، وإعادة الأرض إلى الفلسطينيين.

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