الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣
١١:٢٩ GMT
فارسی
البث المباشر

آلاف المتظاهرين في أستراليا يدعمون الفلسطينيين في غزة

آلاف المتظاهرين في أستراليا يدعمون الفلسطينيين في غزة
الأحد ١٥ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١١:٢٦ بتوقيت غرينتش

شارك آلاف الأستراليين في تظاهرات داعمة للفلسطينيين يوم الأحد، على الرغم من تعليمات الشرطة للحد من هذه التظاهرات على خلفية تصعيد صراع الفلسطيني والصيهوني.

العالم-اوروبا

وجرت إحدى أكبر المسيرات في سيدني عاصمة نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات سكاناً، وقالت جماعة العمل الفلسطيني التي نظمت الاحتجاج إن نحو 5000 شاركوا فيها.

ولوّح العديد من المشاركين في المسيرة بأعلام فلسطين وهتفوا "الحرية، حرّروا فلسطين" في حديقة هايد بارك بمدينة سيدني فيما جاب مئات من رجال الشرطة المنطقة والشوارع القريبة في دوريات وحلقت مروحية تابعة للشرطة على ارتفاع منخفض.

وقالت أمل ناصر، المتحدثة باسم المجموعة، إن المظاهرة "سلمية حتى الآن"، مضيفة أن الشرطة لم تصدر تعليمات لإيقاف المتظاهرين وتفتيشهم.

روابط ذات صلة

الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آلاف المتظاهرين في أستراليا يدعمون الفلسطينيين في غزة

الملك الاردني: منع الغذاء والمياه والكهرباء عن غزة جريمة حرب

الأمم المتحدة: غزة تشهد "كارثة إنسانية غير مسبوقة"

الآلاف يتظاهرون في مدريد تضامنا مع الفلسطينيين

روسيا تقصف مواقع للتنظيمات الارهابية في سوريا

أبو حمزة مخاطبا جنود الجيش الصهيوني: أهلا وسهلا بكم في رحاب الجحيم