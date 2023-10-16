هكذا ثار العالم لاكذوبة الاحتلال ولم يرى المئات من اطفال غزة يذبحون

كشفت الايام ان لا صورة وثقت ولا اطفال قتلوا، تراجع البعض، لكن انحياز العالم الدنيء ظل يردد ذات الكذبة.

ومع استمرار العدوان على غزة، جرائم بشعة ترتكبها قوات الاحتلال الغاصب بشكل بشع بحق الفلسطينيين في غزة.

خرجت الصورة ووثقت اعين الكاميرات الغربية والعربية اطفالاً بعمر الزهر يتحولون الى اشلاء ويقتلهم الاحتلال المجرم دون اكتراث، لكن هذه الصور لم تحرك عالماً غربياً هو ذاته الذي تحرك لأجل رواية مكذوبة، لكنه لم يحرك ساكناً امام فظائع الاحتلال.

في ايام العدوان التسعة قتل الاحتلال حتى اللحظة 700 طفل بآلاف الاطنان من المتفجرات، وهذه ليس رواية متناقلة بل جرائم موثقة رصدتها أعين كاميرات العالم. وهذا الرقم هو بتوثيق كافة المنظمات الدولية.

جرائم الاحتلال لم تتوقف فقد عند القتل، بل حوّلت 1600 من اطفال غزة الى مصابين بعضهم جراحهم بالغة الخطورة ومعاقين.

العالم الذي انتصر للاطفال بسبب اكذوبة هو ذات العالم الذي لم يرى مئات الفلسطينيين يقتلهم الاحتلال بطائراته وقنابل الموت.

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