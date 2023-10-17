أهم عناوين الصحافة الإيرانية اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

العالم - الصحافة الإيرانية

- اطلاعات ..

رئيس الجمهورية لنظيريه الروسي والتركي هاتفيا .. نؤيد المقاومة الفلسطينية في دفاعها المشروع.

- جوان ..

اشتعال عدة جبهات في الحرب التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة قد يصبح امرا واقعا.

- افكار ..

القائد العام لحرس الثورة .. عملية طوفان الأقصى , أول مرحلة بمسار إنهيار الكيان الصهيوني .

- جمهوري اسلامي ..

عدد شهداء غزة من الأطفال بسبب الغارات الصهيونية يتجاوز عن آلالف طفل .

- ابرار ..

منظمة العفو الدولية .. منع "إسرائيل " وصول المساعدات الإنسانية الدولية لغزة جريمة حرب رهيبة .

- خراسان ..

الكيان الصهيوني يواصل مجازره الوحشية بغزة وعدد الشهداء يقترب من الثلاثة آلاف شهيد .

- قدس ..

الصهاينة يمنعون دخول قوافل المساعدات الإنسانية الدولية لغزة عبر معبر رفح مع مصر.

- كيهان ..

وزير المالية الصهيوني يعترف بكل مهانة بالفشل الذريع مقابل حماس بعملية طوفان الأقصى .

- مردم سالاري ..

حركة النجباء العراقية تبدي دعهما الكامل للمقاومة الفلسطينة في غزة مقابل العدوان الصهيوني.

-ايران ..

في موت لحقوق الإنسان , جرائم الكيان الصهيوني بغزة بدعم أمريكي تؤدي لكارثة إنسانية رهيبة.

- سياست روز ..

صمت غربي مطبق إزاء جريمة قتل طفلا فلسطينيا مسلما بشكل مروع بأمريكا.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( الكيان والفشل في مجالين )..

الكيان الصهيوني لم يفشل عسكريا واستخباراتيا فحسب مقابل حركة حماس في عملياتها المفاجئة الهائلة طوفان الاقصى, بل فشل امنيا واستخاراتيا ونفسيا ايضا .( طوفان الأقصى مرغت انف الجيش الصهيوني في الوحل وسحقت الصورة المزيفة والمبالغ فيها عن قدرات الإستخبارت الصهيونية) ان الكيان يحاول عبر شن غارات وحشية وقصف مدفعي جنوني على غزة ترميم جروحه العميقة الناجمة عن هزيمته في طوفان الاقصى دون جدوى.والمسألة هنا هي ان الكيان يحاول عبر اثارة ضجة اعلامية مفتعلة بالتنسيق مع الاعلام الغربي المساس بالوجه الناصع للمقاومة بالصاق اتهامات كاذبة بها الا ان محاولاته البائسة هذه فشلت تماما بدورها, ويشاهد العالم يوميا نماذج رهيبة عن وحشية الصهاينة بغزة .

2- خراسان ..

في مقالها ( نتنياهو والورقة المحترقة ) كتبت صحيفة خراسان ..

نتنياهو يراهن على سيناريو يدور حول محور تدمير غزة بغارات جوية مكثفة وقصف مدفعي جنوني للاعداد لاقتحام بري واسع لقطاع غزة للقضاء على المقاومة بحرب برية .

( إن هذا المخطط الصهيوني يصطدم بواقع وجود مقاومة فلسطينية هائلة قادرة على جر الكيان لحرب استنزاف لايستطيع الصمود فيها)

كما سيواجه اي سيناريو حرب برية صهيوني على غزة تحديا خطيرا اخر بات مطروحا تماما يتمثل باحتمال اشتعال النار في جبهات اخرى الامر الذي سيضع الكيان برمته على حافة الهاوية .

3- جوان ..

في مقالها ( خلف ستائر هزيمة الكيان بالحرب الإستخباراتية ) كتبت صحيفة جوان قائلة ..

عملية طوفان الاقصى ازاحت الستار في الواقع عن حقيقة ضعف وفشل اجهزة الاستخبارات في الكيان الصهيوني. ان الموساد واستخبارات الجيش وجهاز الامن الداخلي الشاباك في كيان الاحتلال فشلت جميعها في رصد استعدادات وتحركات حركة حماس لشن طوفان الاقصى .

( ان الكيان الصهيوني يحاول عبر الغارات الجنونية على غزة وتحشيد قواته لحرب برية رفع المعنويات المنهارة لجنوده بعد صدمة طوفان الأقصى ) ان هناك تخبط هائل في الكيان في كل مواقفه وتحركاته العسكرية والامنية والاعلامية تحت وطأة هزيمته الميدانية والاستخباراتية مقابل حماس , وهو تخبط ينعكس في زيادة تردده بشأن تنفيذ تهديداته بشن حرب برية خاصة باهتزاز الثقة بكفاءة مخابراته وبصحة معلوماتها وتقييماتها. .

4- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في افتتاحيتها (هذا الغرب عديم الضمير)..

الكيان الصهيوني يقصف غزة جوا وبرا بشكل جنوني حارقا الاخضر واليابس مستهدفا بناها التحتية ومستشفياتها ومنازلها في مذابح مستمرة للمدنيين ولاطفال غزة بالذات ,ومع ذلك لايخجل الغرب من اعلان دعمه وتاييده لهذا الكيان طارحا مبررات عجيبة تعكس واقع فقدان القوى الغربية للضمير الانساني.

( إن ألمانيا تتسابق مع بريطانيا في دعمها للكيان بمنع اية مسيرات تعاطف مع الشعب الفلسطيني ومنع ارتداء الجفية الفلسطينية) وامريكا ترفض ان ترى ما يرتكبه الكيان من مجازر وكل ما يهمها هو خروجه من ازمة فشله بطوفان الاقصى حتى على حساب دماء الاف الاطفال الفلسطينيين بارسالها اساطيل وطائرات لحمايته في عدوانه . وهكذا الحال في بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤوم وفي فرنسا وهولندا والى اخر القائمة . ان القوى الغربية التي ترفع عقيرتها بشأن حقوق الانسان , وضعت ما تبقى لها من ضمير ووجدان جانبا مغمضة عينها عن المجازر الصهيونية بغزة .

5- ارمان امروز ..

صحيفة ارمان امروز كتبت في مقالها(عوامل نجاح طوفان الأقصى)..

حركة حماس نجحت تماما في تقيمها للظروف والاجواء الاقليمية وللاوضاع الداخلية في فلسطين المحتلة , لتحديد ساعة الصفر لعمليات طوفان الاقصى , فالانظار الاقليمية كانت موجهة لتطورات محتملة ما بمسار التطبيع , والداخل في الكيان كان يغلي.

( حماس خططت بدقة وذكاء تماما لعمليات طوفان الأقصى لتحويلها لضربة إستراتيجية عسكرية ونفسية ومفاجأة كبرى للكيان )

حماس ضمنت بتوقيتها الذكي وباستخدام تكتيكات ميدانية مبتكرة عديدة بطوفان الاقصى الحاق هزيمة بجلاجل بالجيش الصهيوني وبمخابراته , هزيمة سيكون لها دور كبير في صياغة موازنات ومعادلات جديدة.