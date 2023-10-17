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مجاهدو القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة + فيديو

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

نشرت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مشاهد لمجاهديها يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة، والتي تم أسرها في اليوم الأول من معركة #طوفان_الأقصى 

العالم - فلسطين

وتظهر المشاهد التي نشرتها القسام، لحظة تقديم مجاهديها العلاج "ميا شيم". وقالت الأسيرة "ميا شيم" أن عمرها 21 عاماً وهي من شوهام، مؤكدة أنها موجودة الآن في غزة. وأضافت الأسيرة أنها أصيبت إصابة بالغة في يدها وتعرضت وأجرت عملية استمرت لمدة 3 ساعات.

وأشارت "ميا شيم" أنه تم تقديم لها الدواء اللازم للعلاج، مطالبة بأن يعيدوها إلى عائلاتها وأبيها وأمها.

وأكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في خطاب مسجل مساء امس الاثنين قائلا: "ترعى الأسرى بما يقتضيه الواجب الأخلاقي والإنساني ويأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب". وأشار أبو عبيدة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 22 أسيرا حتى موعد خطابه؛ جراء القصف الهمجي المستمر على قطاع غزة. وكانت كتائب القسام قد كشفت في فيديوهات سابقة عن تعامل مجاهديها مع الأسرى والأسيرات خلال معركة طوفان الأقصى.

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مجاهدو القسام يقدمون الرعاية الطبية لإحدى الأسيرات في غزة + فيديو