الكشف عن الفائز بالكرة الذهبية 2023 قبل إعلانه!.. من هو؟

العالم - رياضة

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية عن القائمة الطويلة التي تضم 30 لاعبا مرشحين للفوز بتلك الجائزة الرفيعة لأفضل لاعب في العالم لعام 2023. ومن المقرر الإعلان عن الفائز في حفل كبير سيقام بنهاية أكتوبر 2023.

ووفقًا لشبكة "فوتبول فرانس"، تم إبلاغ ميسي بأنه الفائز الفعلي بجائزة الكرة الذهبية.

وأشار التقرير إلى أن صحفيين من المجلة سافروا إلى أمريكا، تحديداً إلى ولاية ميامي، لإجراء المقابلة الصحفية التقليدية مع الفائز بالجائزة.

سيكون هذا هو الفوز الثامن لميسي بجائزة الكرة الذهبية، والأول منذ عام 2021. ويجدر بالذكر أن الفرنسي كريم بنزيما كان آخر من فاز بجائزة الكرة الذهبية في العام الماضي.

لا يعد إعلان فوز ميسي بالكرة الذهبية مفاجئًا نظرًا لفوز منتخب الأرجنتين بكأس العالم في قطر، مما يجعل اللقب العالمي كافيًا للتغلب على الموسم الصعب الذي قدمه مع ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسيتم إقامة حفل الكرة الذهبية لعام 2023 في 30 أكتوبر الحالي في باريس.