صور..'غارديان' تقيل رسام كاريكاتير بعد رحلة عمل 40 عاما بسبب نتنياهو

العالم- فلسطين المحتلة

ويشبه الكاريكاتير بين نتنياهو وبين المرابي اليهودي شايلوك بطل مسرحية تاجر البندقية لـ"شكسبير".

وجاء قرار "غارديان" بعد ساعات من نشر الرسمة التي ظهر فيها نتنياهو وهو يجري عملية جراحية على بطنه تشكل قطعا في خطوط قطاع غزة وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.

وأظهر "ستيف بيل" رئيس الوزراء الإسرائيلي وهو يستعد لإجراء عملية جراحية على بطنه مرتديا قفازات الملاكمة حيث يمكن رؤية الخطوط العريضة لقطاع غزة مع عبارة تقول "يا سكان غزة .. اخرجوا الآن" فى إشارة إلى أمر الإخلاء الذي أصدره نتنياهو لسكان القطاع.



وقال متحدث باسم صحيفة الجارديان: "تم اتخاذ القرار بعدم تجديد عقد ستيف بيل لقد كانت الرسوم الكاريكاتيرية لستيف بيل جزءًا مهمًا من صحيفة غارديان على مدار الأربعين عامًا الماضية نشكره ونتمنى له كل التوفيق".