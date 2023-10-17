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شاهد..اعضاء فرقة موسيقية يوجهون رسالة الى غزة من أمام الكعبة المشرفة

الثلاثاء ١٧ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

حرص نجوم فرقة "واما" الموسيقية المصرية المكونة من (احمد فهمي ومحمد نور ونادر حمدي واحمد الشامي) خلال أدائهم مناسك العمرة على دعم الشعب الفلسطيني والدعاء لأهالي غزة من أمام الكعبة المشرفة.

العالم- فلسطين

ووجه اعضاء الفرقة رسائل دعم وتضامن مع الشعب الفلسطيني في ظل المجازر التي يرتكبها بحقهم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ونشر الفنان أحمد فهمي فيديو عبر حسابه الخاص في إنستغرام، بدا فيه بملابس الإحرام في المسجد الحرام، وهو يقول: "اللهم بحق عظمتك وعزتك وجلالك وعدد خلقك ومداد كلماتك انصر أهلنا في غزة اللهم انصر أهلنا في فلسطين".

أحمد فهمي

بينما شارك محمد نور فيديو عبر حسابه الشخصي في إنستغرام، قال فيه: "يا رب أنصر أهل فلسطين واحمِ أطفالهم وارحم شهداءهم قلبنا معكم… ربنا ينصركم ويقويكم. يا رب احمِ المسلمين جميعاً واحفظهم يا رب من كل شر ببركة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام".

كذلك نشر الفنان احمد الشامي فيديو من داخل الحرم المكي عبر حسابه في إنستغرام، مع التعليق: "يا رب دعوتي تتقبل لكل أهل غزة وأطفال غزة يا رب".

أحمد الشامي

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