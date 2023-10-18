بفوز عريض على قطر .. ايران تحرز لقب بطولة الاردن الرباعية الدولية

العالم - ايران

وجاءت اهداف ايران الاربعة في الشوط الثاني في غضون عشرة دقائق تناوب على تسجيلها محمد حسين كنعاني زادكان (69 و79) وعلي رضا جهانبخش (72) وسردار آزمون (76).

ادار المباراة الحكم السعودي احمد يعقوب.

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى التي اقيمت الجمعة على منتخب البلد المضيف الاردن بنتيجة 3-1 .

واحرز العراق المركز الثالث بعد فوزه على الاردن بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 اثر التعادل 2-2 في الوقت الاصلي للمباراة.

واعلن المنتخب الوطني الايراني تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات وحشية من قبل كيان الاحتلال الصهيوني وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في غزة ما ادى الى استشهاد اكثر من 500 شخص.

وبسبب هذه الفاجعة الغيت مراسم اهداء الكاس والاحتفال بالفوز.