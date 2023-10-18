الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣
٠٤:٣٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الغاء مراسم اهداء الكاس تضامنا مع الشعب الفلسطيني..

بفوز عريض على قطر .. ايران تحرز لقب بطولة الاردن الرباعية الدولية

بفوز عريض على قطر .. ايران تحرز لقب بطولة الاردن الرباعية الدولية
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

احرز المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم لقب بطولة الاردن الدولية الرباعية بعد فوزه في المباراة النهائية مساء الثلاثاء على منتخب قطر بأربعة أهداف نظيفة.

العالم - ايران

وجاءت اهداف ايران الاربعة في الشوط الثاني في غضون عشرة دقائق تناوب على تسجيلها محمد حسين كنعاني زادكان (69 و79) وعلي رضا جهانبخش (72) وسردار آزمون (76).

ادار المباراة الحكم السعودي احمد يعقوب.

وكانت ايران قد فازت في مباراتها الاولى التي اقيمت الجمعة على منتخب البلد المضيف الاردن بنتيجة 3-1 .

واحرز العراق المركز الثالث بعد فوزه على الاردن بركلات الجزاء بنتيجة 5-3 اثر التعادل 2-2 في الوقت الاصلي للمباراة.

واعلن المنتخب الوطني الايراني تضامنه مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لهجمات وحشية من قبل كيان الاحتلال الصهيوني وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في غزة ما ادى الى استشهاد اكثر من 500 شخص.

وبسبب هذه الفاجعة الغيت مراسم اهداء الكاس والاحتفال بالفوز.

روابط ذات صلة

إيران تهزم الأردن بثلاثية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مع الحدث.. غزة واستمرار المجازر ومسؤولية أمريكا

الغاء مراسم اهداء الكاس تضامنا مع الشعب الفلسطيني.. بفوز عريض على قطر .. ايران تحرز لقب بطولة الاردن الرباعية الدولية

النائب الاول للرئيس الايراني يغادر مينسك عائدا إلى طهران

قاليباف: الصهاينة الاشرار الغاصبون عار على الإنسانية

رئيسي: لهيب نيران مستشفى المعمداني سيلتهم الصهاينة

روسيا تنتقد ممارسات الدول الغربية غير العادلة ضد إيران