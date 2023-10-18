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القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن استهداف القوات الأمريكية في العراق

القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن استهداف القوات الأمريكية في العراق
الأربعاء ١٨ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، مساء يوم الأربعاء، أن القوات الأمريكية "تصدت لمسيرات في العراق".

العالم-الامريكيتان

وقالت القيادة المركزية في بيان:" خلال الـ 24 ساعة الماضية، تصدى الجيش الأمريكي لثلاث مسيرات بالقرب من القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق".

وأضافت :" في غرب العراق، اشتبكت القوات الأمريكية مع طائرتين بدون طيار، ما أدى إلى تدمير إحداهما وإلحاق أضرار بالثانية، وإصابة أحد أفراد قوات التحالف بجروح طفيفة".

وأوضحت: "بشكل منفصل في شمال العراق، دمرت القوات الأمريكية مع مسيرة، دون وقوع إصابات أو أضرار ".

وأكدت: "نحن مستمرون في تقييم التأثيرات على العمليات، وفي لحظة التأهب القصوى هذه، نراقب عن كثب الوضع في العراق والمنطقة.. نريد التأكيد على أن القوات الأمريكية ستدافع عن قوات التحالف ضد أي تهديد".

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القيادة المركزية الأمريكية تصدر بيانا بشأن استهداف القوات الأمريكية في العراق

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