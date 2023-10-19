صورة غريبة تنشرها وكالة الانباء الفرنسية..ما قصتها؟!

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وتعود هذه الصورة المختلفة التي نشرتها فرانس برس لمراسم استقبال رئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، الذي زار ايطاليا اول امس الثلاثاء.

وفي لقاء جمع بن عيسى وميلوني في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية بالعاصمة روما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في قطاع غزة. حسبما نقلت وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

وذكرت الوكالة البحرينية أن الجانبين بحثا آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد ملك البحرين خلال اللقاء حرص بلاده على "مواصلة نهجها الداعي إلى تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ السلام في المنطقة، وموقفها الثابت لإيجاد حلٍ عادل للقضية الفلسطينية والذي يتحقق من خلال إعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة، وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية".