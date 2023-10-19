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'راغب علامة' يعلق على حرب غزة..مشكلة العدو ليست مع حماس انها مع..!

'راغب علامة' يعلق على حرب غزة..مشكلة العدو ليست مع حماس انها مع..!
الخميس ١٩ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

علق الفنان اللبناني راغب علامة على استهداف مستشفى المعمداني في غزة وقال ان مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس !

العالم-فلسطين

علق الفنان اللبناني راغب علامة على استهداف مستشفى المعمداني في غزة وكتبت عبر حسابه بتطبيق إكس :"الآن وبعد هذه المجزرة ، صار واضحاً للعالم ودليلاً قاطعاً بأن مشكلة العدو الصهيوني المجرم ليست مع حركة حماس ! هذا الحقد الأعمى وجريمة الحرب هذه هي دليل قاطع بأن مشكلة الصهاينة هي مع الطفل الفلسطيني والشعب المدني الفلسطيني!".

وأضاف :"حرب جبانة يقودها مجرمون جبناء لم يقصفوا الا البراءة والأطفال والعائلات ولم يقتلوا الا الإنسانية ! طيرانهم المجرم لم يستقوي إلا على المدنيين وعلى بيوت المدنيين! 10 ايام من القصف لم نرى فيها معركة إلا مع الطفولة والبراءة وبدعم من قوى ما يسمى ظلماً بالعالم الأول! عالم العار والاجرام والنفاق !حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفى منشور آخر قال راغب علامة: لم أعد استغرب أي شيء! سقطت الإنسانية بكل معانيها، مئات الشهداء الأبرياء يحتمون في مستشفى وقادة الصهاينة يشربون نخب دماء الأطفال والمدنيين الأبرياء، الصورة الآن اصبحت واضحة. وحش صهيوني يستقوي على مدنيين وأطفال ومستشفيات وصحافيين #غزة والعالم يتفرج ويصفق له بل العالم يدافع عن جرائم الحرب الكبيرة بحق الأطفال والانسانية! ننتظر انتقام ربنا سبحانه تعالى وحساب هؤلاء المجرمين.

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