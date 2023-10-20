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ناصر أبو شريف: من يحلم بهزيمة غزة ستقبر امنيته معه

ناصر أبو شريف: من يحلم بهزيمة غزة ستقبر امنيته معه
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

صرح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في ايران ناصر ابو شريف ان أميركا أعطت الكيان الصهيوني كل ما يحتاجه لارتكاب المجازر، وقال: إن الصهيونية العالمية استخدمت كل امكانياتها لقتل أهل غزة، لكن غزة لن تموت، بل ستنتصر، ومن يريد ان يرى هزيمة غزة سيأخذ معه امنيته هذه إلى القبر.

العالم _ إيران

وفي كلمته مساء الخميس خلال مؤتمر دولي عقد في مرقد "السيدة فاطمة المعصومة (س)" في مدينة قم المقدسة، بيّن أن أميركا تبحث عن حرب شاملة ضد الإسلام ، وأضاف: إن الصهيونية العالمية تستخدم كل امكانياتها لقتل أهل غزة، لكن غزة لن تموت، بل ستنتصر، ومن يريد رؤية غزة مهزومة سياخذ معه امنيته هذه الى القبر.

واعتبر ان العدو الرئيس للإسلام هو أميركا والغدة السرطانية الصهيونية وقال: من الضروري والواجب ومواجهة ومحاربة هذا العدو الدموي الذي انتهك كل القيم الإنسانية واستحل دماءنا وترابنا.

وأضاف ممثل حركة الجهاد الإسلامي: ان أميركا قدمت للكيان الصهيوني كل ما تحتاجه لارتكاب المجازر، وبقي رؤساء دول العالم غير مبالين، لكن من يقف إلى جانب فلسطين هم شباب المقاومة.

وقال إن هذه الانتفاضة وهذه القدس لنا نحن المسلمين، وأوضح: فلسطين هي لكل من يتظاهر في البلاد الإسلامية نصرة للشعب الفلسطيني ومقاومته.

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