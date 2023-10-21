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شاهد: جماهير 'اوساسونا' تدعم غزة.. كيف رد اللاعب الإسرائيلي الوحيد بدوري إسبانيا؟

شاهد: جماهير 'اوساسونا' تدعم غزة.. كيف رد اللاعب الإسرائيلي الوحيد بدوري إسبانيا؟
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

في مباراة نادي أوساسونا الإسباني ضد نادي غرناطة، في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، يوم الجمعة، رفعت جماهير أوساسونا العلم الفلسطيني تضامنا مع أهل غزة.

العالم- فلسطين

وجاء فوز أوساسونا على غرناطة بنتيجة 2-0، لكن ما لفت الأنظار هو رفع جماهير أوساسونا العلم الفلسطيني، الأمر الذي أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما أكده نادي غرناطة لوكالة فرانس برس، فإن المهاجم الإسرائيلي شون فايسمان بقي في غرناطة ولم يسافر إلى بامبلونا، حيث لعب فريقه مع أوساسونا.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن اللاعب الإسرائيلي الوحيد في الدوري الإسباني، لم يسافر مع فريقه بعد اتفاق مع ناديه.

وكان فايسمان قد نشر رسائل دعم للكيان الإسرائيلي على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية طوفان الاقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر الحالي.

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