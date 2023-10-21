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حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة في غزة

حماس تنعى رئيس مجلس شورى الحركة في غزة
السبت ٢١ أكتوبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠١ بتوقيت غرينتش

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، يوم السبت، رئيس مجلس شورى بالحركة في غزة الشهيد "د. أسامة المزيني".

العالم - فلسطین

وأوضحت الحركة في بيان، أن "المزيني استشهد إثر قصف صهيوني غادر على قطاع غزة في إطار حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة"؛ حسب موقع شهاب الاخباري.

وتابعت حماس في بيانها : إننا وأمام استشهاد هذا القائد الوطني الكبير والذي كرّس حياته في خدمة فلسطين وشعبها الأبي وتنقل كذلك بين عدة مناصب أكاديمية وحركية منها حضوره القوي في ملف صفقة تبادل وفاء الأحرار عام 2011 إضافة لتعرضه للاعتقال في سجون الاحتلال لعدة سنوات، فإننا نؤكّد أن مسيرة الشهادة التي تمتزج فيها دماء القادة والجند من أبناء حركة حماس بدماء شعبنا المرابط الصامد في غزة وفي كل أرجاء الوطن والشتات، فداء لأرضنا ومقدساتنا، ستستمر حتى كنس الاحتلال عن أرضنا وقدسنا وأقصانا المبارك، وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

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