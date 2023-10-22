إجتماع 'سعودي أمريكي' لمناقشة الأوضاع في غزة+فيديو

العالم - السعودية

وجرى خلال الاجتماع السعودي الأمريكي المنعقد مساء يوم السبت،"بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حاليا، حيث أكد ولي العهد "ضرورة بذل كافة الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم".

كما أكد ولي العهد للوفد الأمريكي "أهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة".

وذكرت وكالة الانباء السعودية"واس" أن محمد بن سلمان استعرض مع غراهام والوفد المرافق له "علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".