إنتشار ترسانة حربية صينية في الشرق الأوسط

العالم - آسيا والباسفيك

ويأتي ذلك بعد أن أرسلت أمريكا ترسانة قوية إلى الشرق الأوسط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وشاركت فرقة العمل 44 للمرافقة البحرية - من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي - في عمليات روتينية في المنطقة، وقضت عدة أيام في عمان الأسبوع الماضي، وأرسلت السفن الحربية الصينية إلى مكان غير محدد يوم أمس بعد مشاركتها في تدريب مع البحرية العمانية.

وتضم فرقة العمل زيبو ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة جين جتشو وسفينة الإمداد كيانداوهو - وكلها ستتمركز في الشرق الأوسط بينما تستعد [إسرائيل] لغزو بري لغزة.

وخلال الزيارة إلى عمان، التقى القادة الصينيون بمسؤولين عسكريين عمانيين وزاروا المؤسسات العسكرية، بينما قام بحارة من البلدين بجولة في المتاجر وحتى نظموا مباراة كرة سلة، ومنذ وصولها إلى خليج عدن شمال الصومال قبل ستة أشهر، شاركت فرقة العمل التابعة لجيش التحرير الشعبي في مهام مرافقة للشحن.

ومع ذلك، فقد سلمت مهمتها إلى فرقة العمل الخامسة والأربعين - من قيادة المسرح الشمالي لجيش التحرير الشعبي - قبل الشهر الجاري.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الصيني شي جين بينغ، إن حل الدولتين لإقامة فلسطين المستقلة هو «السبيل الأساس» للخروج من الحرب بين إسرائيل وحماس.

وبحسب محطة "سي سي" الحكومية الصينية، قال شي: "الأولوية القصوى الآن هي وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، لتجنب الصراع من التوسع أو حتى الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة".

ووضع البنتاغون ما يقرب من 2000 فرد من الجيش والقوات الجوية ومجموعة من الوحدات في حالة استعداد بينما يهدد الكيان الصهيوني بتوسيع إعتداداته الهمجية.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملتي طائرات - بما في ذلك يو إس إس جيرالد آر فورد ويو إس إس دوايت دي أيزنهاور - إلى شرق البحر الأبيض المتوسط إلى جانب الطائرات التي يمكنها تنفيذ غارات جوية.