آلة القتل الوحشية ضد غزة تسببت بتسونامي هزت ضمائر الاحرار

احداث هزت ضمائر الاحرار في العالم واغضب الشعوب، فقد انطلقت التظاهرات نصرة لغزة وللشعب الفلسطيني في مدينة تورنتو الكندية تنديدا بالكيان الصهيوني وبجرائمه ضد الفلسطينيين.

وقال متظاهر: "ان الصور التي تتناقلها وسائل الاعلام تظهر القصف الذي يستهدف المدنيين ويقتل الاطفال والنساء ويهدم المنازل على رؤوسهم. هذا الشعب يعاني منذ سبعة عقود الا يحق له ان يدافع عن نفسه".

موقف شعبي داعم للقضية الفلسطينية يغايره الموقف الرسمي الذي يقف مع هذا الكيان والذي يزور الحقائق ويضلل الرأي العام العالمي ليكسب دعمه.

وقال آخر: "ان الحكومة الكندية لا تقف على الحياد مما يجري في غزة ولا تدعم الشعب الفلسطيني بل مع الاسرائيليين وهذا امر موسف جدا".

اما في العاصمة البريطانية لندن فالمسيرات تجاوزت المئة ألف متظاهر حسب الشرطة تحت شعار (المسيرة الوطنية من أجل فلسطين) نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار.

المحتجون رددوا هتافات مناهضة لكيان الاحتلال، متهمين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بارتكابهم جرائم حرب، رغم تحذير الشرطة لهم من دعم حركة حماس، وهددت المتظاهرين بالاعتقال.

المانيا واسبانيا تركيا وماليزيا وتونس والمغرب، وغيرها من الدول في مشارق الارض ومغاربها خرجت في تظاهرات بمشاركة مئات الآلاف تهتف لفلسطين وغزة وتندد بمجازر الاحتلال الاسرائيلي وتطالب بوقف فوري للعدوان.